Er Serdar Amak'ın İzmir'de yaşayan ailesine acı haber verildi

Kayseri'deki terör saldırısında şehit olan piyade er Serdar Amak'ın İzmir'in Menemen ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

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Erciyes Üniversitesi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit olan Serdar Amak'ın Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'ndeki baba ocağına giden Kaymakam Gülihsan Yiğit, İlçe Emniyet Müdür Vekili Metin Kartal ve askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde acı haberi şehidin annesi Dilber ve babası Arif Amak'a verdi.

Serdar Amak'ın şehit olduğunun haberinin duyulması üzerine mahalleye ve şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Acı haber üzerine yas tutan Amak ailesini yakınları ve komşuları teselli etmeye çalıştı.

Şehidin amcası Osman Amak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğenine patlama haberini duyunca ulaşmak istediklerini ancak haber alamadıklarını ifade etti. Amak, Kayseri'de bulunan bir arkadaşını aradığında acı haberi öğrendiklerini belirtti.

Yeğeninin silahsız, suçsuz, günahsız olduğunu, hain bir saldırı sonucu şehit verdiklerini söyleyen amca Amak, "Allah bu acıyı bir daha kimseye yaşatmasın. Allah hiçbir ocağa ateş düşürmesin. Bizim ocağımıza ateş düştü. Allah bu hainlerin kökünü kurutsun, hepimizin başı sağolsun, sabır versin." diye konuştu.

Şehidin eniştesi Mehmet Şakir Çekcen de Serdar Amak'ın Hakkari'de vatani görevini yapmakta olduğunu ancak eğitim amaçlı 10 günlüğüne Kayseri 1. Komando Tugayı'na geldiği bilgisini verdi.

Terhisine 4 ay kalan Serdar Amak'ı, çarşı iznine çıktığı sırada meydana gelen saldırıda şehit vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Çekcen, şöyle konuştu:

"Bunu lanetlemek gerekiyor. Milletçe bunların hepsini lanetlemek gerekiyor. Silahsız insanları, sivilleri öldürüyorlar. İnşallah bunların üstesinden geleceğiz. İnşallah bunlar sondur. Bunlar dağda yapamadıklarını şehirde yapmak istiyorlar. Bunların da sonu gelecek inşallah."

Ailenin 6 çocuğunun en küçüğü olduğu öğrenilen şehit Serdar Amak'ın cenazesinin bu akşam saat 22.00 sularında İzmir Adnan Menderes Havalimanına gelmesinin beklendiği, yarın toprağa verileceği bildirildi.

