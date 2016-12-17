Kayseri'de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsüne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Er Yunus Emre Duran'ın Ankara'daki babaevine acı haber ulaştı.

Haberin ulaşmasının ardından Şehit Piyade Er Duran'ın Yenimahalle Çiğdemtepe Mahallesi'ndeki evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Acı haberi alan aile yakınları ve komşuları da şehidin evinin önünde toplandı.

Yenimahalle Belediyesince şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. 22 yaşındaki şehidin biri kız ikisi erkek 3 kardeşi bulunduğu ve terhisine 24 gün kaldığı öğrenildi.

Bu arada şehidin babası ve amcasının Kayseri'ye gittiği bildirildi.

Kırşehir nüfusuna kayıtlı şehit Er Duran'ın cenazesinin, Kayseri'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ankara'ya getirileceği belirtildi.

Şehit Duran'ın cenazesinin yarın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor. AA

