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Erciyes Üniversitesinde görevli 14 akademisyen gözaltına alındı - Kayseri haberleri

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Erciyes Üniversitesinde görevli 14 akademisyen gözaltına alındı.

Erciyes Üniversitesinde görevli 14 akademisyen gözaltına alındı - Kayseri haberleri

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 14 akademisyen gözaltına alındı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) haklarında idari soruşturma açılan 17 akademisyenin örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen akademisyenlerden M.N.İ, O.K, E.A, Ö.C, M.G, B.Ö, İ.H.T, A.E, A.A, T.G, A.S, H.D, D.A. ve V.B, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.

Adreslerinde bulunamayan G.Ö, S.Ş. ve S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kayseri #erciyes #fetö #pdy #gözaltı
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