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Erdoğan A takımını belirledi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Takımını belirledi. Buna göre, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na giremeyen Parti Sözcüsü Yasin Aktay'ın yerine Mahir Ünal getirildi. Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısı sürerken kameralar karşısına geçen Ünal, yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı. Ünal, Başbakan Binali Yıldırım'ın da genel başkanvekili olarak atandığını duyurdu.

Erdoğan A takımını belirledi

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürerken partinin yeni sözcüsü Mahir Ünal kameralar karşısına geçti, Erdoğan'ın belirlediği yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın genel başkanvekili olarak atandığını söyleyen Ünal, parti genel sekreteri Abdülhamit Gül'ün de yerini koruduğunu belirtti.

ERDOĞAN A TAKIMINI BELİRLEDİ

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Mustafa Ataş

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Mehdi Eker

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Öznur Çalık

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Erol Kaya

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Fatih Şahin

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Ravza Kavakçı Kan

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Vedat Demiröz

Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Çiğdem Karaarslan

Erdoğan, kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti. Buna göre, Şaban Dişli, Nükhet Hotar ve Yasin Aktay liste dışı kalırken, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz ve Hamza Dağ yeni isimler oldu.

Cevdet Yılmaz Şaban Dişli'nin yerine Ekonomiden Sorumlu, Hamza Dağ da Nükhet Hotar'ın yerine Araştırma ve Gelişmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.
 
ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mahir ünal #mehdi eker #binali yıldırım #Başbakan #AKP #MKYK
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