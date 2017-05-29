AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, A Takımını belirledi. Buna göre, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na giremeyen Parti Sözcüsü Yasin Aktay'ın yerine Mahir Ünal getirildi. Erdoğan başkanlığındaki MKYK toplantısı sürerken kameralar karşısına geçen Ünal, yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı. Ünal, Başbakan Binali Yıldırım'ın da genel başkanvekili olarak atandığını duyurdu.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürerken partinin yeni sözcüsü Mahir Ünal kameralar karşısına geçti, Erdoğan'ın belirlediği yeni Merkez Yönetim Kurulu üyelerini tanıttı.



Başbakan Binali Yıldırım'ın genel başkanvekili olarak atandığını söyleyen Ünal, parti genel sekreteri Abdülhamit Gül'ün de yerini koruduğunu belirtti.



ERDOĞAN A TAKIMINI BELİRLEDİ



Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı



Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş



Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun



Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker



Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık



Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya



Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin



İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan



Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz



Çevre, Şehir ve Kültür İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaarslan



Erdoğan, kadrosuna 3 yeni ismi dahil etti. Buna göre, Şaban Dişli, Nükhet Hotar ve Yasin Aktay liste dışı kalırken, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz ve Hamza Dağ yeni isimler oldu.



Cevdet Yılmaz Şaban Dişli'nin yerine Ekonomiden Sorumlu, Hamza Dağ da Nükhet Hotar'ın yerine Araştırma ve Gelişmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.



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