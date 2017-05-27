AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel'e giderken yaptığı açıklamaların Bahçeli'yi hedef almadığını söyledi. "Burada ciddi yanlış anlaşılma var" diyen Erdoğan, birilerinin de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi yanlış yönlendirdiğini belirtti. Erdoğan, "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmalarına ilişkin de "varsa kanıtlayın" dedi.

NATO zirvesi için Brüksel'e gitmeden önce bu açıklamaları yapmıştı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan. Brüksel'den dönüşte ise "Açıklamaların hedefi Bahçeli değildi" dedi.



Erdoğan, NATO zirvesi için gittiği Belçika’nın başkenti Brüksel’den dönüşte, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ'nün siyasi ayağı ile ilgili açıklamaları soruldu Erdoğan'a. "Yanlış anlaşılma var" dedi, birilerinin Bahçeli'yi yanlış yönlendirdiğini söyledi.



Şimdi burada tabii bir defa ciddi bir yanlış anlama var. Benim bu yolculuğa çıkarken yapmış olduğum basın toplantısındaki açıklamalarımın muhatabı Sayın Bahçeli değildi. Bana göre birileri Sayın Bahçeli’yi yanlış yönlendirdi, yanılttılar gibi geliyor. Çünkü ne benim ifadelerim içerisinde Bahçeli’nin adı geçiyor, ne de onunla ilgili orada en ufak bir ifade var. Tam aksine, ana muhalefetin başındaki zatın yanlışlarını pazara çıkaran bir cevap bu. Ona yönelik idi.



Erdoğan, AKP Genel Başkanı olması dolayısıyla partisiyle iligili iddialara yanıt verme yetkisinin olduğunu belirtti. "FETÖ'nün siyasi ayağı" açıklamalarına "kanıtlayın" yanıtını verdi.



Bu konuda da, FETÖ’ye karşı bu denli kararlı bir duruş sergileyen, adeta savaş açmış birisi olarak, eğer partimizin içinde böyle birisi varsa, bunu bize tevsik (kanıtlamak) edin, biz bunu bir dakika partimizde tutmayız, göndeririz. Ama kalkıp partimizle alakalı olmayan, İstanbul Belediye Başkanı’nın damadıyla alakalı bir konu. Şimdi bir defa, onun partimizi siyasi temsil yetkisi var mı, yok. Öbür taraftan yargı onu denetimli serbestlikle bırakmış. Bu yargıyla alakalı bir konu. Onun üzerinden bir siyasi rant devşirme yoluna gitmek bizi üzer. Bu konuda da herhalde sessiz kalmamak gerekir.



Erdoğan, Bahçeli'nin attığı tweetleri doğru bulmadığını da söyledi.





ulusalkanal.com.tr