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Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Huber'de görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, saat 14.00'te Huber Köşkü'nde bir araya gelecek

Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Huber'de görüşecek

Huber Köşkü'nde sürpriz zirve. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul edecek.

Saat 14.00'te planlanan görüşmede Erdoğan ve Yıldırım'ın başta Anayasa değişikliği ve referandum süreci olmak üzere terörle mücadele ile uluslararası gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Erdoğan ile Yıldırım, 1 Şubat'ta da programda olmamasına rağmen Beştepe'de yaklaşık 3 saat görüşmüştü.(Habertürk)

Etiketler; #huber köşkü #huber #Başbakan Yıldırım #cumhurbaşkanı erdoğan
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