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Erdoğan: Bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliği ile ilgili olarak, "Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur." dedi.

Erdoğan: Bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome Wirtu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Etiyopya, FETÖ'nün cani yüzünü, insanlık için teşkil ettiği büyük tehdidi gören dostlarımızdandır." diyen Erdoğan, "Bu konuda el birliği içinde gereken adımları atıyoruz. Sadece Etiyopya'dan değil, FETÖ urunu, sirayet ettiği diğer bölge ülkelerinden de temizleme konusunda kararlıyız çünkü bu bir urdur." ifadelerini kullandı.

Anayasa değişikliği
Erdoğan, anayasa değişikliği ile ilgili olarak da "Öyle zannediyorum ki, bu hafta içerisinde biz de kararımızı veririz ve bu kararla birlikte de adım atılmış olur." dedi.

Etiketler; #tayyip erdoğan #referandum #karar #imza
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