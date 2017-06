Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak ve Lice şehitlerine Allah'tan rahmet dileyerek "Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "38. Muhtarlar Toplantısı"nda muhtarlarla bir araya geldi.

Adana, Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Çorum, Düzce, Hatay, Mersin, Ordu, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa'dan gelen muhtarları misafir ettiğini söyleyen Erdoğan, "Yerimiz küçük ama gönlümüz büyük. İnşallah yeni yerimiz yapılıyor, orada aynı anda 2 bin civarında muhtarımızı ağırlayabileceğiz." ifadesini kullandı.

Şırnak Şenoba'daki helikopter kazasında şehit olan, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu 13 askere, ayrıca Lice'deki operasyonda şehit olan üç askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"23. Sınır Tümen Komutanlığı görevini yürüten Tümgeneral Aydın'ı, Kayseri Komando Tugay Komutanı olduğu dönemde gerçekleşen 15 Temmuz darbe girişimine kadar sergilediği o güçlü duruşla da hatırlıyoruz. 15 Temmuz'da da güçlü bir duruşu olmuştur. Kato Dağı'ndaki operasyonları yöneten Tümgeneral Aydın, buradaki başarısıyla da gerçekten çok değerli, müstesna bir komutan olduğunu göstermiştir. Ülkemizin bundan sonra vereceği mücadelelerde de önemli görevler üstlenmesini beklediğimiz bu komutanımızın ve diğer askerlerimizin kaybından fevkalade müteessirim.

Görüyorsunuz, şehitler tepesi hiç boş kalmıyor. Şehitler tepesi hiç boş değil, toprağını kahramanlar bekliyor ve bir bayrak dalgalanmak için rüzgar bekliyor. Eğer biz bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında özgürce nefes alıyorsak, minarelerimizden ezanlar beş vakit okunmaya devam ediyorsa, geleceğimize güvenle bakabiliyorsak, bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların yolundan giden kahramanlara borçluyuz."



"Bu mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir?"

Vatan topraklarının her bir karışının namusları olduğunu, kimseye el uzattırmayacaklarını, buna cüret edene de dünyayı dar edeceklerini vurgulayan Erdoğan, İstiklal Harbi'nden bugüne kadar vatan topraklarını korumak için kesintisiz bir mücadelenin yürütüldüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece son iki yılda sınırlar içinde ve dışında yapılan operasyonlarda 10 bin teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna karşılık dün Lice ve Şenoba'da verdiklerimizle 945 şehidimiz var. Aynı dönemdeki operasyonlarda 8 bin 300 silah, 1 milyon 270 bin mermi, 360 ton patlayıcı madde, 18 bin el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Şimdi soruyorum sizlere, bir orduyu baştan sona donatacak kadar büyük miktarlardaki bu silahları, bu mühimmatı terör örgütlerine verenlerin amacı nedir? Kimse kimseyi kandırmasın. Amacı, Türkiye'yi bölmek, parçalamak, bölgemizdeki diğer pek çok ülkenin başına gelen felaketlere maruz bırakmak olduğu gün gibi aşikardır.



"Elbette o destekler bir gün kesilecek"

Terör örgütleri FETÖ ve PKK için gayret eden içerideki hainlerin Türkiye'ye verdikleri pek çok zararın yanında terörle mücadeleyi de baltaladıklarının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suçüstü yakalandıkları halde mahkemelerde şimdi ne diyorlar; 'Görmedim, duymadım, söyledim' diyerek üç maymunu oynayan FETÖ'cüler kendilerini bekleyen acı sondan kurtulamayacaklardır, bunu da açıkça söylüyorum. Siz kime bu oyunu oynuyorsunuz? Sen F16'larla, helikopterlerle, tanklarla, modern silahlarla bu milletimin üzerine geleceksin hala 'Görmedim, bilmiyorum, ben yapmadım' diyeceksin. Kimi aldatıyorsun? Bütün belgeler, her şey görüntüler ortada. Yurt dışındaki ağababalarının da peşlerini bırakmayacak, adım adım takip ederek hak ettikleri akıbete düçar olmalarını sağlayacağız. Milletimiz kendi gönlünde bunları zaten en ağır cezaya, ihanet cezasına mahkum etmiştir. Milletimiz adına karar veren mahkemelerin kararlarının da bu şekilde neticeleneceğinden şüphe duymuyorum.

Diğer terör örgütleri için de aynı durum geçerlidir. Artık bu ülkenin ekmeğini yediği, bu milletin imkanlarını kullanıp, gizliden gizliye ülkesine ihanet etme dönemi geride kaldı. 2015'teki çukur eylemleri PKK'nın, 15 Temmuz darbe girişimi de FETÖ'nün gerçek yüzünü göstermiştir. Bir şüpheniz var mı bunda? Her şey ortada mı, soruyorum sizlere?"

Bu örgütlerin yularlarını ellerinde tutan güçlerle birlikte deşifre olduklarına dikkati çeken Erdoğan, "Açık konuşuyorum, eğer kendilerine verilen dış destek olmasa Türkiye, bölücü terör örgütünü, diğer terör örgütlerini de bu yıl sonuna kalmadan eylem yapamaz hale getirecek imkana, kabiliyete ve kararlılığa sahiptir. Elbette o destekler bir gün kesilecektir." ifadesini kullandı.



"Bizi hiç tanımamışlar"

Erdoğan "Bizden sınırlarımız boyunca, gözümüz göre göre bir terör devleti kurulmasına sessiz kalmamızı bekleyenler kusura bakmasınlar. Bizi hiç tanımamışlar demektir. Geçmişte kurumlarımıza sızmış, ihanet çetesi mensupları vasıtasıyla belki bu tür operasyonlar yapabiliyorlardı ama artık o günler geride kaldı." dedi.



"Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'da bugüne kadar alışılmış bir gelenek vardı. Hemen hemen her ramazanda dışişleri bakanları oradaki Müslümanlara iftar verirlerdi. Fakat bu ramazanda ABD Dışişleri Bakanlığı bu iftarı iptal etti. Hani nerede, hani ayrımcılık yoktu? Hani siz inanç özgürlüğüne karşı değildiniz? Peki bu yaptığınız nedir? Şimdi bizim de tabii ki bakışımız ister istemez değişiyor. Biz uygulamaya bakarız, lafa değil. Mısır'da sadece dinlerinden dolayı Hristiyanlara saldıranlar nasıl teröristse, Amerika'da sadece dinlerinden dolayı o kadınlara saldıran, onları savunmaya çalışanları da öldüren kişi veya kişiler de teröristtir." diye konuştu.