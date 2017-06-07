Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin Katar'a yaptırım uygulamasına ilişkin ilk kez konuştu, “Burada bir oyun var” dedi.
AKP Genel Merkezi'nde Büyükelçiler onuruna verilen iftar yemeğinde konuşan Erdoğan, Katar'a yaptırım uygulanmasını doğru bulmadığına dikkat çekti.
Katar'a yönelik terörist ülke muamelesinin de yanlış olduğunu ifade eden Erdoğan, yaptırımların kalkması için arabuluculu olabileceklerini belirtti.
Erdoğan'ın gündeminde Amerika'nın terör örgütü PKK/PYD'ye silah sevkiyatı yapması da vardı.
ulusalkanal.com.tr
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar'a karşı yaptırımların perde arkasında farklı bir oyun oynandığını vurguladı. Katar krizine ilişkin ilk kez konuşan Erdoğan, "Oyunun arkasında kimler var şu anda tespit edebilmiş değiliz" dedi. Yaptırımları doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı, arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin Katar'a yaptırım uygulamasına ilişkin ilk kez konuştu, “Burada bir oyun var” dedi.