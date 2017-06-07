Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar'a karşı yaptırımların perde arkasında farklı bir oyun oynandığını vurguladı. Katar krizine ilişkin ilk kez konuşan Erdoğan, "Oyunun arkasında kimler var şu anda tespit edebilmiş değiliz" dedi. Yaptırımları doğru bulmadığını belirten Cumhurbaşkanı, arabulucu olmaya hazır olduklarını ifade etti.

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