Erdoğan, CIA Direktörü Pompeo'dan ABD'de FETÖ faaliyetlerinin durdurulmasını istedi

CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara'daki temaslarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pompeo'ya sunduğu ayrıntılı FETÖ dosyasıyla birlikte, örgütün Amerika'daki faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. PKK ile PYD'nin aynı örgüt olduğunu tek tek anlatan Erdoğan, Suriye ve Irak'ta Washington ile işbirliği çağrısı yaptı.

FETÖ, PKK ile PYD'nin ilişkisi ve Ankara-Moskova yakınlaşması sıcak gündem başlıklarıydı.



CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara'daki üst düzey temaslarına ilişkin dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı 1 buçuk saatlik görüşmede MİT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu.



Erdoğan Pompeo'ya FETÖ'ye ilişkin teknik raporlar paylaştı. Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz darbe girişiminin mimarının, ABD’de yaşayan Fethullah Gülen olduğunu söyledi, Fethullahçı örgütün faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.



Görüşmenin bir diğer başlığı da PKK ile terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin ABD ile işbirliği oldu. PKK yöneticilerinin PYD'de hangi görevleri üstlendiğini tek tek anlatan Erdoğan, YPG’nin terör örgütün çatı yapılanması altındaki bir kolu olduğunu hatırlattı. Washington'un YPG’ye verdiği silahların Türkiye’ye karşı kullanıldığını yineledi.



En dikkat çeken başlık ise Suriye ve Irak'taki gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı, ÖSO olmasa bile Türkiye ve Amerika'nın birlikte Irak ve Suriye’de çok daha etkili sonuçlar alabileceğini aktardı.



Yeni Şafak'ın iddiasına göre Türkiye, Rakka operasyonuna ilişkin yeni bir öneri gündeme getirdi. Direktöre sunulan raporda, Rakka operasyonundan önce bir güvenli bölgenin oluşturulması, operasyonun da Tel Abyad üzerinden yapılması gerektiği ifade edildi.



Ankara ve Moskova yakınlaşmasının ABD ile Türkiye’nin tarihsel ilişkilerine zarar verecek boyutunun olmadığı da öne sürülerek anlatıldı.



CIA Direktörü Pompeo Ankara'daki en uzun süren temasını MİT Müsteşarlığı'nda yaptı. Pompeo'ya kapsamlı brifing verildiği iddia edildi.



Pompeo, bugün de Çankaya Köşkü'nde Başbakan Binali Yıldırım'la bir araya geldi. Başbakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Yıldırım'ın FETÖ lideri Fethullah Gülen'in iadesini, terör ve bölgesel konuları gündeme getirdiği belirtildi.



Pompeo'nun temasları sırasında Başbakan Binali Yıldırım da Amerika Başkan Yardımcısı Mike Pence (Mayk Pens) ile telefonda görüştü. Pence'in iki ülke ilişki için "Yeni bir gün" ifadesini kullanması dikkat çekti.



ulusalkanal.com.tr