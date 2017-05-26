Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan'a talimat verdiğini, 'Arena' isimlerinin statlardan kaldırılacağını açıkladı. Erdoğan, "Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanlar kimlere parçalatılırdı malum. Bakana talimatı verdim, Arena isimlerini stadlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın bakın anlamına, böyle bir şey olamaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa Stadyumu'nda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği mezuniyet töreninde konuştu. Erdoğan özetle şunları söyledi:



Kapatılan İmam Hatip okullarını yeniden açan merhum Adnan Menderes'e Allah'tan rahmet diliyorum. Mahmut Celaleddin Ökten hocamızı da minnetle yad ediyorum. İsimlerini tek tek sayamadığım herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugünlere kolay gelmedik. Çok eza cefa ettiler. Sizleri üniversitelerin kapılarından çevirdiler. Fakat sabrettik. Sabreden kimse zafere ulaşır. Bu sabrın sonunda hamdolsun... Tüm okullar kapatılmıştı. Fakat şimdi devran değişti. Artık isteyen istediği okula gidebiliyor mu? Rekabetçi olacaksınız. Onun için de gayretiniz önemli. Başarılarınız bizim iftihar vesilemiz olacaktır. Asım'ın neslinin yetişmesi için çok emek verildi.



BİZLER DE ÇOK ÇİLE ÇEKTİK



4 çocuğu İHL'den mezun olmuş bir baba olarak bizler de çok çile çektik. Ama bunlar aşıldı. Hiçbir kazanımımız bize altın tepside sunulmadı. Bugün bulunduğumuz yere tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Bu okullarımızın tarihi milletimizin son bir asırda yaşadıklarının bir özeti gibidir.



Öğrencilerin zorla imam hatiplere kaydedildiği, okulların zorla imam hatiplere dönüştürüldüğü gibi haberler yalandır, yanlıştır, kasıtlıdır, çarpıtmadır. Önce karşısında ben dururum. Bunları köpürtenler, kendileri baskıcı ve faşist olduğu için herkesi de öyle zannediyorlar. Bizim zorlamayla, baskıyla hele hele toplum ve siyaset mühendisliğiyle asla işimiz olmamıştır, olmayacaktır. Gözleri açık olanlar için durum bellidir.



İmam Hatiplere olan ilgiyi gölgelemeye çalışıyorlar. Bırakın başı açık kızım da kapalı kızım da hepsi üniversite yolunda rekabet etsinler, önlerini tıkamayın. Eğitim öğretimde özgürlüğün önüne kimse geçemez. Biz var oldukça ülkemizde bunun önünü kimse tıkayamayacaktır. İHL'lere uygulanan ayrımcılık ayıbını unutmadık. Bu ayıbı biz ortadan kaldırdık. Buna da hamd ediyorum.



"FETÖ İMAM HATİP'LERDE KENDİNE İSTİSMAR ZEMİNİ BULAMADI"



Terör örgütleriyle, haksızlıkla, hukuksuzlukla, adaletsizlikle, şiddetle, meşru olmayan hiçbir işle imam hatipli asla yan yana gelmez, gelemez. İşte bunun için FETÖ gibi ihanet çeteleri, günümüzün Haşhaşileri bu kutlu çatı altında kendilerine istismar zemini bulamamışlardır



Ben İHL diplomasıyla üniversiteye girmedim. Eyüp Lisesi'ne gittim oradan da mezun oldum ve üniversiteye öyle girdim. Bu İHL'ler ne çileler çekti be! Ama artık bunu yapamıyorlar. Benim evlatlarım... Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacak puanı aldığı halde okuyamadı. Yurt dışına göndermek zorunda kaldım.



İHL nesli budur, İHL'li kutlu bir mirasın taşıyıcısıdır. Bizler hak mücadelesini İHL okulları mücadelesini işte böyle bir kutlu zeminde verdik, veriyoruz.



ARENA İSMİNİ STADYUMLARDAN KALDIRIYORUZ



Sözlerimin bu noktasında gördüğüm gerek bu stadyumda, doğup büyüdüğüm bu Kasımpaşa semtinde, adımı bu stadyuma verdikleri, Arena değil ha burası, stadyum! Arenalara karşıyım. Arenalarda neler yaptıklarını bilirsiniz değil mi? İnsanları kimlere parçalatılırdı malum. Bakanlara talimatı verdim, Arena isimleri stadlardan kaldıracağız. Bizim dilimizde böyle bir şey yok. Açın bakın anlamına, böyle bir şey olamaz."





