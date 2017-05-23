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Erdoğan'dan Danıştay üyeliğine atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay üyeliğine, HSYK üyeliği sona eren Bayhan'ı seçti

Erdoğan'dan Danıştay üyeliğine atama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay üyeliğine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı yeniden seçti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay Üyeliğine, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 155'inci maddesi ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun geçici 27'nci maddesinin sekizinci fıkrası gereğince, HSYK üyeliği sona eren Taci Bayhan'ı Danıştay üyeliğine yeniden seçti.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #danıştay üyeliği
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