Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7021 sayılı kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'u onayladı.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 7021 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'u anayasanın ilgili maddeleri gereğince yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.