Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'e ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Brüksel ziyareti sonrası AKP MYK'nın belirleneceğini söyleyen Erdoğan, "Bakanlardan yıl sonuna kadar yol haritası hazırlamalarını isteyeceğim" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın, sağlık sebebiyle denetimli serbestlikle tahliye edilmesine yönelik soruyu yanıtladı. Erdoğan, "Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia edenin somut olarak ortaya koyması lazım. Kimse bu söyle. Kalkıp İBB Başkanının damadını söylüyorsan bu konu yargıyla alakalı. Beraatine karar vermemiş, denetimli serbestlik vermiş. Bu yargıyla alakalı bir sorun. Bunu şu anda siyasi partinin içinde konumu olmadığı halde AK Parti'ye fatura kesmek kimsenin haddine değil. Önce kendi içlerindeki işleriyle uğraşsınlar" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel'e gidişi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Terör en öncelikle tehdit, dayanışma şart" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Brüksel ziyaretim sonrası AKP MYK belirlenecek. Bakanlardan yıl sonuna kadar yol haritası hazırlamalarını isteyeceğim



Meclis salonuna girecek bir durum yok. Ama grup toplantılarında haftalık konuşmalarımızı yaparız, ona mani yok



AB'den Kopma gibi bir durumumuz yok ama onlar da üzerine düşeni yerine getirmeli. Bizi dilenci gibi görmeye hakları yok



Almanya, İncirlik'ten giderse güle güle deriz.



Siyasette bu temizliğin yapılmadığını iddia eden bunu somut olarak ortaya koyması gerekir. Kimse bu söyle. Kalkıp İBB Başkanı’nın damadını söylüyorsunuz, tamam bu konu yargıyla alakalı bir konu. Yargı denetimli serbestlik kararı vermiş, bunun beraatına karar vermemiş. Yargılama süreci devam ediyor. Dolayısıyla bu yargıyla ilgili bir sorun. Bunu kalkıp da şu anda siyasi partinin içerisinde herhangi bir konumu yeri olmadığı halde bu şekilde, AK Parti’ye fatura kesmeye kalkmak kimsenin haddine değil. Önce bunlar kendi içlerindeki işleriyle uğraşsınlar, onları temizlesinler.



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