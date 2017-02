Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Ekonomi Şurası'nda konuşma yaptı

İş adamlarımıza güveniyoruz. Bugüne kadar bu oyunları nasıl boşa çıkardıysak sahnelenen diğer oyunları da boşa çıkaracağız. 2017 yılı Türk ekonomisinin şaha kalkacağı yıl olacaktır.



TOBB, iş camiamızın en büyük çatı örgütü. Bünyesinde 1,5 milyon üyesi var. Her bir üye bir kişi istihdam ettirse 1,5 milyon aş anlamına geliyor. Bu sayıyı arttırınca 3 milyondan bahsediyoruz. İnsanlarımıza yeni iş alanı oluşturmak için bir adım attığınız da iki adım atacağız. 1,5 milyon çalışan için 12 milyarlık kaynağı hükümet olarak karşılıyoruz. Bunların işbaşı eğitim, 3 ay boyunca. 500 bin çalışanının maaşını veriyoruz, sigorta primlerini Maliye Bakanlığı karşılayacak.





2 MİLYON KİŞİYE İŞ KAPISI AÇTIK



Çalışmalar bununla sınırlı değil. 200 bin toplum yararına çalışma amacıyla istihadma oluşturuyoruz. 200 bin kadar da mesleki eğitim için istihadam oluşturuyoruz. En az 2 milyon kişiye iş kapısı açmış oluyoruz.Ülkemiz için ve bu istihdamdan yararlanacaklar için güzel bir iş oldu. Bir yandan demokrasimizi kesintiye uğratmaya çalışan şer odaklarıyla mücadele ederken. bölücü terör örgütüyle mücadele ederken, ülkemiz ve vatanımızın güvenlğini sağlamak için Fırat Kalkanı'nda mücadele ederken, ekonomimizin kalkınması için çalışıyoruz.



ARGE kanununu çıkardık. Her türlü tasarıma ARGE desteği vereceğiz, istiram mahkemeleri kurmak suretiyle yargının daha hızlı ilerlemesini sağladık. Bilirkişi müessesi kokuşmuştu. Yeni bir yasal düzenleme yaptık. Tasarruf arttırılmasına yönelik BES'e otomatik katılmanın yolunu açtık.



Konutta KDV'nin indirilmesi, bazı vergilerin düşürülmesi rekor düzeyde. Ayrıca geçmiş yıllardan kaynaklı sicil affını getiridk. İşsizlik fonuna benzer Ahilik fonunu meclise getireceğiz. Böylece küçük esnaflarımız işlerini kaybedince ahilik fonundan yararlanarak sıkıntılarını gidermiş olacaklar.



Kobilerin 50 bin liraya kadar 1 yıl ödemesiz 2 yıl geri ödemeli faizssiz kredi veriyoruz. 250 binin üzerinde müracaat var. Şartlarını sağlayan herkese bu imkandan yaralandıracağız. Kez şirketlere de kolaylıklar getirdik. Doğu ve Güneydoğu'daki 23 ilimize Cazibe Paketi ile avantajlar sağlıyoruz. İşlerinizin bir kısmını doğu ve güneydoğuya kaydırın.



Terörün etkilerini ortadan kaldırmak, vatandaşlarımızın yerlerine yurtlarına dönmeleri için sosyal sorumluluğa ihtiyaç duyuyorum.



Ülkemiz bir yandan bölücü terör örgütü ile amansız mücadelesini verirken, gerekli tedbirleri alıyoruz. Ekonomideki seferberliğe bende varım diyenlere teşekkür ediyorum. Önümüzde bir halk oylaması olacak. Nisan ayında sandık milletin önüne gelecek. Bu sadece 18 sefer değişitirilmiş ama bir türlü milletin ihtiyacını karşılayamayan yamalı bohçaya dönmüştü.



ATATÜRK'ÜN PARTİSİNİN BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTLERİNİN AĞINA DÜŞMESİ YAKIŞMIYOR



2007'de Cumhurbaşkanı'nı seçilemedi. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan beri hiç kimsenin aklına gelmemiş uygulamayaı millete dayattı. 22 Ekim 2007'de Cumhurbaşkanı'nın madem siz seçtirmiyorsunuz o zaman millete gideriz dedi.



Biz bu değişikliği istedik ki bütün partilerle beraber yapalım. Biz sadece değişkliği halka sunacağız. Bunun üzerine başkan bir teklif götürdük. Millete ikisini de götürelim dedik fakat ses yok. MHP ile beraber ülkenin bu önemli sorununu çözmek ve 2007'de başlanan yarım kalmış işi meclis genel kuruluna getirdik. 369 Evet oyuyla teklif kabul edildi ve halk oylaması sonucuna bakacağız. Dolayısıyla söz sizin, karar da sizin.



HDP hayır diyorsa biz tabiki evet diyeceğiz. Onlardan ses çıkmadı ses CHP'den geldi. Bu çok manidar ve düşündürücü. CHP'nin Türk siyasi hayatında var olan Atatürk'ün partisinin, bölücü terör örgütlerinin ağına düşmesi yakışmıyor.



BUGÜN YAŞADIKLARIMIZI ANCAK ÇANAKKALE VE KURTULUŞ SAVAŞI İLE ANLATABİLİRİZ



Bugün ve bundan sonra yapacağımız işbirliği 2023 hedeflerimiz doğrultusundaki yürüyüşü hızlandırmamıza sebep olacaktır. TOBB altındaki kuruluşlarımız 15 Temmuz gecesinde sağlam duruşda takdiri haketmişlerdir. FETÖ mensuplarının şirketlerden temizlenmesinde dikkat etmenizi istiyorum. Artık şu gerçeği 80 milyon vatandaşımızın gördüğüne inanıyorum. Türkiye tarihinin en kritik mücadeleleriniz veriyor. Bugün yaşadıklarımızı ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ile anlatabiliriz. Bütün terör örgütleri kullanılıyor gizli veya açık destekleniyor.



Ülkemizin güvenliğinden öte istikbalini ve istikalini alan unsurlar ekonomi ile yürütülmüştür. Ben buna ekonomik terör diyorum. Kredi değerlendirme kuruluşlarının verdiği kararın altında ekonomik terörle, acaba biz Türkiye'yi nasıl ürkütürüz gayreti içine girdiler. İstediklerini alamayacaklar. Dünyada kredi derecelendirme kuruluşlarının iradesi bu toplumun iradesi üstünde olamayacaktır. Bu milletin girişimcisinin kaderini belirleyemez bu kaderi siz belirleyeceksiniz.



Bayrağımızın karşısına dikilenlerden olmak için bu Cumhurbaşkanlığı sistemine "Evet" demek için yola çıktık. Kandildekilerle omuz omuza verenler. İnanıyorum ki benim milletim evet demek suretiyle bu yolculuğu onaylayacaklardır. İçimizde öyel girişimcilerimiz iş verenlerimiz var ki onlar bir tane ile doymamaları lazım. Herkesin gücüne göre alması lazım.



Bizim ne yapıp edip, Mart dönemi içerisinde oranı gümbür gümbür aşağı çekmemiz lazım. Kredi değerlendirme kuruluşları neler yazmışlar. Türkiye'deki anayasa oylamasından sana ne be. İşsizlik sarmalını hep beraber ele ele vermek suretiyle, sayın Başbakanımız, gerek vergide gerek sigorta priminde, verilecek desteklerle ilerleyeceğiz. Süratla adımı atıp, süratla eleman alımlarını başlatarak ciddi bir dönüşüme başlayacağız. Milli bir seferberlik ilanı başlatıyorum. İş dünyası ve devlet olarak el ele verdiğimizde bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum.