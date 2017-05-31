Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit düşen Dağ'ın ailesini ziyaret ederek, iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Cuma Dağ'ın ailesiyle iftarda bir araya geldi, şehit polis memurları Bülent Yurtseven ve Mehmet Bora Tayfur'un ailesini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit düşen Cuma Dağ'ın ailesinin evine gitti. İftarı burada yapan Erdoğan, ardından darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu şehit olan polis memuru Bülent Yurtseven'in ailesini ziyaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Mehmet Bora Tayfur'un ailesine ziyarette bulundu.



Ziyaretlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.