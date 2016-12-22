Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hâlâ Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın toplu açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konuşmasından satır başları şöyle:



Açılışını yaptığımız 4 milyar TL'lik 151 tesisin şehirlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adana'dan Batman'a Edirne'den Ağrı'ya kadar Türkiye'nin 4 bir köşesine yayılan eserler için herkese teşekkür ederim.



200'E YAKIN DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ"



Dün El Bab’ta şehit olan 16 askerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 16 şehitimiz var, 200'e yakın DEAŞ'lı öldürüldü. Bu mücadelemiz sıradan bir mücadele değil. Ülkemizi sürekli tehdit altında tutanlara karşı artık duramazdık ve bunun gereğini de yapıyoruz. Bütün bunları yaparken bir taraftan diplomasi de yürüyor. Rusya ile Amerika ile Irak'la İran'la Körfez ülkeleri ile hepsiyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Bütün bunlardan sonra bu harekat başladı.



"4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM"



151 eser ile 663 bin dekar araziyi sulamaya dönüştürüyoruz. Bir ilimizin 186 yerleşim yerinin, sel ve taşkından korunmasını sağlıyoruz. 151 eseri teker teker saymak mümkün değil.



Bugünde tek bir törenle 4 milyarlık yatırımı bir anda hizmete açıyoruz. Milletimiz bu hizmetlerin kimlerin yaptığını görüyor. 14 yıldır istismar siyaseti yerine eser siyasetini tercih ettik. Gece gündüz çalıştık, ürettik, hizmet getirdik. 2002’den bu yana ortalama yüzde 5,1 oranında büyüdük.



"KRİTİK DÖNEMDE DURMAYA KALKARSAK..."



Dünyanın ve bölgemizin yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı şu kritik dönemde, eğer durmaya kalkarsak kendimizi bulacağımız yer, Sevr şartlarıdır. Halbuki biz hala Lozan'daki kayıplarımızın üzüntüsüyle yaşayan bir milletiz. Açık konuşmak lazım; Türkiye, İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelesini veriyor. Bu mücadele; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mücadelesidir



"ASİMETRİK BİR SALDIRI İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"



Geçmişteki mücadelelerin aksine bugün asimetrik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Terör örgütleri, bu kavganın sadece piyonlarıdır. Bizim asıl mücadelemiz arkalarındaki güçlerdir. Bu güçler, hassas noktamız olarak neremizi görüyorlarsa oraya yükleniyorlar.



Şu anda içinde bulunduğumuz durum bambaşka. Bugün ülke ve millet olarak bekamızı, geleceğimizi, istiklalimizi güvence altına alma mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Onun için 79 milyon, diğer tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakarak geleceğimiz için bir ve beraber hareket etmeliyiz



Suriye’de Irak’ta Mısır’da oynadıkları oyununu ülkemize taşıyamadılar. Son dönemde PKK, DAEŞ ve FETÖ hunharca eylemleriyle canımızı yakmaya çalışıyor.



Şehitlerimizin bedenini toprağa verebiliriz, ama mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız. Yaşadığımız hadiseleri değerlendirirken kendi zaaflarımızı, eksiklerimizi bir kenara bırakmıyoruz. Gerekli reformları yaptık, yapıyoruz.