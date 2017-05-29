Erdoğan'ın 4 Mart'taki Tekirdağ ziyareti sürecinde, Erdoğan'ı karşılayacak askeri tören mangasına son anda operasyon yapıldığı ortaya çıktı.

Erdoğan'ın 4 Mart'taki Tekirdağ ziyareti sürecinde, Erdoğan'ı karşılayacak askeri tören mangasına son anda operasyon yapıldığı, FETÖ soruşturması kapsamında takipte olan M.A isimli astsubayın karşılama mangasından çıkarıldığı ortaya çıktı. Polis tarafından takibe alınan M.A, daha sonra yapılan operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.



Milliyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dizi açılış yapmak için 4 Mart'ta Tekirdağ'ı ziyaret etmişti. Ziyaret öncesinde son hazırlıklar yapılırken, polis birimleri de törenlere dair detayları incelemeye aldı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayacak olan tören mangasındaki isimler de tek tek incelendi.



Bu isimler arasındaki astsubay kıdemli başçavuş M.A'nın Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'nün Tekirdağ'daki askeri birlikler içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü çalışmanın hedefindeki isimlerden biri olduğu tespit edildi. Hemen ilgili askeri yetkilerle temasa geçen polis, M.A'yı tören mangasından aldırdı. Astsubay M.A daha sonra takibe alındı. İlişki ve irtibatları detaylı olarak incelendi. M.A, 31 Mart'ta yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı.



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