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Erdoğan ile Bahçeli arasında atışma sürüyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuştu. Üstü kapalı AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi “Neye inanırsak onu söyleriz” dedi.

Erdoğan ile Bahçeli arasında atışma sürüyor

FETÖ’nün siyasi ayağına operasyon yapılmaması iki lider arasında gerginliğe neden oldu. 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “’Önce kendi işlerine baksınlar’ sözünü MHP’ye söylemedim” dese de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanına üstü kapalı yanıt geldi. 

Başkentin Kızılcahamam ilçesinde düzenlnen “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” programında konuştu Bahçeli, “Neye inanırsak onu söyleriz” dedi. 

Bahçeli’nin gündeminde FETÖ ve PKK terör örgütlerinin faaliyetleri de vardı. Türkiye’nin teröre karşı birlik olması gerektiğini söyledi. 


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #mhp #Bahçeli #AKP #yanıt
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