Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderler zirvesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefona görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki ülke arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesine karar verildiği vurgulandı. Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının ele alındığı görüşmede ekonomik yaptırımların kaldırılması da konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için gittiği Brüksel'den döndü ve ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon da görüştü.



NATO'nun IŞİD karşıtı koalisyona katılma kararı sonrası gerçekleşen görüşmede önemli konular ele alındı.



Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca ekonomik kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik anlaşmalar ile Akkuyu ve Türk Akımı projeleri de gündeme geldi.



İki lider, Suriye'de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasının sürece ivme kazandıracağına dikkati çektikleri de kaydedildi.



Putin, Erdoğan'ı, yeniden AKP Genel Başkanlığına seçilmesinden dolayı da tebrik etti. Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Türkiye-Rusya ilişkilerini normalleştirmeye yönelik adımların hızlandırılmasının önemi de vurgulandı.





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