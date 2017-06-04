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Erdoğan'ın Avukatı girmediği sınavdan geçti

Erdoğan'ın avukatlarından Halit Çokan, SGK'nın açtığı sözlü sınava girmemesine karşın kurumun sözleşmeli avukatı olmaya hak kazandı.

Erdoğan'ın Avukatı girmediği sınavdan geçti

Aydınlık gazetesinden Mustafa K. Erol'un haberine göre; AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, TMSF ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın  avukatlarından olan  Halit Çokan, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun (SGK) sözleşmeli avukatlık mülakatından, mülakata hiç girmemesine rağmen geçti. SGK, kurum bünyesinde çalışmak için 28 Nisan'da Ankara'da mülakat yapılacağını ilan etmişti. Mülakata isteyen avukat katılabilecekti ve SGK yeterlilik gördüğü avukatlarla sözleşme imzalayacaktı. Sözleşme imzalamak için mülakata girmek ise zorunluydu. 28 Nisan'daki mülakata Kocaeli'den 66 avukat resmi başvuruda bulundu. Avukatlar, SGK'nın ilan ettiği tarihte kurumla mülakata girdi. Ancak, SGK bünyesinde  sözleşmeli avukat olarak çalışmaya hak kazanan dört avukattan biri, 28 Nisan'daki mülakata girmeyen Halit Çokan oldu. Girmediği sözlü sınavı 'başarılı' geçen Çokan, kurumla imza aşamasında.

YÜKSEK ÜCRET 

SGK'nın sözleşmeli avukatı olanlar aylık bin 500 ila 2 bin TL arasında değişen maaşa bağlanıyor. Ancak maaş dışında avukatların esas gelir kalemini, yüksek ücretli  rücu davalarından aldıkları yüzde oluşturuyor. Avukatların, SGK ile çalışmak istemesinin  nedeninin başında yüksek ücretli rücu davalarını takip etmeleri geliyor.

'MAİL ATTIM'



 SGK  Hukuk Müşavirliği, açtığı sözlü sınavdan geçen avukatlarla henüz resmi imzaların  atılmadığını duyurdu.  Önümüzdeki günlerde, mülakattan 'başarıyla' geçen avukatlarla imzaların atılacağını ilan eden SGK Hukuk Müşavirliği, Çokan'ın dosyasında bir 'usulsüzlük' görünmemesi durumunda imzaların atılacağını duyurdu. Hukuk müşavirliği yetkilisi, “Mülakata girmeyen bir adayın, imza aşamasına gelmesi olağan mı?” sorumuza, “Çok önemli değil” yanıtını verdi. Öte yandan Aydınlık'ın sorularını yanıtlayan  Halit Çokan ise sözlü sınavın yapıldığı 28 Nisan'da duruşmasının olduğunu savunarak “SGK'ya durumu bildiren bir mail gönderdim” dedi. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #avukat #halit çokan #sgk #AKP #aydınlık gazetesi #aydınlık
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