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Erdoğan'ın Brüksel programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki ikili görüşmeleri çerçevesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı May ve İncirlik üssü konusunda gerginlik yaşanan Almanya Şansölyesi Merkel ile görüşecek.

Erdoğan'ın Brüksel programı

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO programı ve zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Erdoğan, ilk olarak Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Ardından ise NATO Karargah Binasında İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da İncirlik Üssü nedeniyle gerginlik yaşanan Almanya Şansölyesi Merkel ile bir araya gelecek. Görüşmenin saat 16.30'da başlaması, gündemin ise İncirlik Üssü ve AB olması bekleniyor.


ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #cumhurbaşkanı #brüksel #fransa #Macron #ingiltere #incirlik üssü
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