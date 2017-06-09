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Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

AKP'de yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Cumuhurbaşkanı Erdoğan, kara kaplı ajandasını yanından ayırmıyor.

Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlığı döneminde bütün notlarını kara kaplı ajandasına yazıyordu. 30 ay sonra parti toplantılarına katılınca kara kaplı defter de geri döndü.

Erdoğan, kara kaplı defteri MKYK ve MYK toplantılarına götürüyor. Defter önceki günkü MYK toplantısında da yerini aldı.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, vekillerin performansını, teşkilatlarla ilişkilerini ve verdiği talimatları tek tek deftere işliyor.

Aday belirleme sürecinde kara kaplı defteri açan Erdoğan, aldığı notlar çerçevesinde vekillerin performans durumunu kontrol ederek son kararını veriyor.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan #ak parti #gazetehaberleri #kara kaplı ajanda #AKP #MKYK
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