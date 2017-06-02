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Erdoğan'ın suç duyurusu sonrası Rubin bunları paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı, CIA'in kalemşörü Michael Rubin hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret ve FETÖ adına suç işlemekten suç duyurusunda bulundu. Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanı Rubin hakkındaki dilekçede Rubin'in paylaşımlarının sadece Cumhurbaşkanına değil Türkiye Cumhuriyetine duyduğu husumetin bir yansıması olduğu belirtildi. Suç duyurusunun ardından Rubin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamalarını sürdürdü. Rubin yazdıklarının konuşma özgürlüğü olduğunu savundu.

Erdoğan'ın suç duyurusu sonrası Rubin bunları paylaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Girişimcilik Enstitüsü uzmanı Michael Rubin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Hüseyin Aydın, müvekkili Erdoğan adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına 9 sayfalık suç duyurusu dilekçesi verdi.

Dilekçede, Rubin'in akıl ve mantık dışı suçlamaları ve hakaret içeren paylaşımlarının sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kin ve öfkenin yansıması değil Türkiye Cumhuriyeti'ne duyduğu husumetin de bir yansıması olduğu belirtildi.

ABD'li Rubin'in zaman zaman FETÖ adına Türkçe paylaşımlarda bulunduğu ve terör örgütü adına suç işlediği kaydedildi.

Rubin hakkında sadece Cumhurbaşkanı'na hakaretten değil terör örgütü adına suç işlemekten de soruşturma açılması gerektiği, emsal nitelikteki Yargıtay kararları gözetildiğinde suçun yasal unsurlarının gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"Rubin'in açıklamalarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği" vurgulanan dilekçede, sanık hakkında Türkiye'de soruşturma ve kovuşturma yapılmasının hukuken mümkün olduğu görüşüne de yer verildi.

Rubin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarında onur, şeref ve saygınlığı rencide edici ifadeler kullandığı işaret edilerek, kamu davası açılması talebinde de bulunuldu.

RUBIN BUNLARI PAYLAŞTI

Suç duyurusunun ardından Rubin sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı'nı hedef alan açıklamalarını sürdürdü. Rubin yazdıklarının konuşma özgürlüğü olduğunu savundu.

Cumhurbaşkanı hakkında yolsuzluk ve diktatörlük ithamlarında bulunan Rubin "Erdoğan'ın Türkiye'den ayrılması şu aşamada riskli olabilir mi? Geri dönememe ihtimali olabilir mi?" şeklinde bir twit de paylaşmıştı.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #michael rubin
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