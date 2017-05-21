Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan suikast girişimiyle ilgili iddianame Sözcü Gazetesi İzmir temsilcisi Gökmen Ulu’yla ilgili suçlamayı çürüttü.
Sözcü Gazetesine yönelik operasyonda gözaltına alınan İzmir Temsilcisi Gökmen Ulu, 15 Temmuz’da haber yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerini darbecilere bildirmekle suçlanıyordu. Gökmen Ulu’nun suçsuz olduğunu, Erdoğan’a suikast iddianamesi ortaya çıkardı.
İddianamede Erdoğan’ın otelini darbecilere yaveri Albay Ali Yazıcı’nın bildirdiği yazıyor.
Muğla Başsavcısı Necip Topuz ile savcılar Bülent Aksoy ve Çağlar Dilek’in imzalarını taşıyan iddianamede Erdoğan’a yönelik saldırı hazırlıkları ve yerinin belirlenmesi ayrıntılı şekilde ele alındı.
İddianameye göre darbeciler saldırı planını Okluk Devlet Konukevini hedef alacak şekilde yapmıştı. 15 Temmuz’u 16 Temmuz’a bağlayan gece başyaver Ali Yazıcı’nın verdiği bilgi üzerine de plan apar topar değiştirildi.
Darbaciler otelin koordinatını Akıncı Üssü’nden alarak yeni bir plan yaptı. Zaman kaybeden darbeciler, Erdoğan helikopterle bölgeden ayrıldıktan 1,5 saat sonra otele ulaşabildi.
Haber: Belma Yücel
Kamera: Erdem Özdemir
ulusalkanal.com.tr
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan suikast girişimiyle ilgili iddianame, Sözcü Gazetesi İzmir Temsilcisi Gökmen Ulu ile ilgili suçlamayı çürüttü. Ulu, Erdoğan’ın kaldığı otelin yerini darbecilere bildirmekle suçlanıyordu. Ancak iddianameye göre otelin yerini bildiren Ulu değil, bizzat Erdoğan'ın yaveriydi.
Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan suikast girişimiyle ilgili iddianame Sözcü Gazetesi İzmir temsilcisi Gökmen Ulu’yla ilgili suçlamayı çürüttü.