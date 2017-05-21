Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan suikast girişimiyle ilgili iddianame, Sözcü Gazetesi İzmir Temsilcisi Gökmen Ulu ile ilgili suçlamayı çürüttü. Ulu, Erdoğan’ın kaldığı otelin yerini darbecilere bildirmekle suçlanıyordu. Ancak iddianameye göre otelin yerini bildiren Ulu değil, bizzat Erdoğan'ın yaveriydi.

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