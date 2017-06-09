Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığınca Yenikapı'da düzenlenen iftar programında konuşuyor.

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"Yol haritamızı hep beraber çıkaracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizler bugüne kadar hep kararlı yürüdük ama planlı yürüdük. Bundan sonra da hem kararlı hem planlı yürüyeceğiz ve bizler bu planlamalarımızı başarılı bir şekilde yapacak belli bir sürede çalışan bir parti değil, tam aksine sürekli çalışan, devamlılık arz eden çalışmalarla inşallah İstanbul'umuzu 16 Nisan'da olduğu gibi değil, biz onun çok çok fevkinde bir netice ile buluşturmamız lazım. Çünkü bize 50'nin altında oranlar yakışmaz. İstanbul 50'nin çok çok üstünde oranlarla Türkiye'nin kaderini değiştirecek ilimizdir, buna inanıyorum." diye konuştu.

"2019'a kadar olan yol haritamızı hep beraber çıkaracağız." diyen Erdoğan, "Şu anda yapacağımız çalışmalarla inşallah 2017'nin sonuna kadar ana kademeler, yani il teşkilatlarımızın, ilçe teşkilatlarımızın, bunun yanında Türkiye geneline hitap ediyorum şu anda, belde teşkilatlarımızın ki, 5 binin üzerinde, onların de seçimlerini yapmak suretiyle bir hücre yenilenmesini sağlamamız lazım. Çünkü bir metal eskimesi var, bunu atmamız lazım. Bunu başardığımız andan itibaren de yoğun bir çalışmayla 2019'a farklı girmemiz lazım. 'Nasıl olsa olur.' Biz öyle bakmayacağız. Biz büyük düşüneceğiz ve hedefe de öyle yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu çalışmalarda rehavet bize yakışmaz. Bizi şu anda taklit edenler mesafe alıyor, onun için taklit edilen olmak güzel de ama taklit edilen için asla. Onun için çok çalışacağız. Zira önümüzde çok zorlu bir süreç var. 2019 seçimleri ülkemizin geleceği ve kazanımlarımızın korunması açısından bir dönüm noktası olacaktır. Bu kritik dönemi en iyi hasar tespitimizi yaptıktan sonra eksikliklerimi tamamlayarak yolumuza devam etmeliyiz."



"Kardeş kavgasının kazananı olmaz"

Katar'a uygulanan ablukaya ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

Katar'daki kardeşlerimize yardım ettiğimizden dolayı rahatsız olanlar, kusura bakmayın, Katar'a her türlü desteği vereceğiz. Türkiye'de darbe girişimi olduğu zaman Körfez'de kimlerin buna sevindiğini biz çok iyi biliyoruz. İslam dünyasının birçok sorun yaşadığı dönemde, buna yenilerini eklemek gereksizdir. Kardeş kavgasının kazananı olmaz. Katar'ın bugüne kadar teröre destek verdiğine şahit olmadım. Katarlı kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.

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