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Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı

Türkiye, Katar'a askeri üs kuracak. Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a Türk askeri üssü kurulmasını içeren maddeyi onayladı.

Erdoğan, Katar ile imzalanan anlaşmaları onayladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Katar Topraklarında Türk Kuvvetlerinin Konuşlandırılmasına İlişkin Uygulama Anlaşması ile Anlaşmanın Tadili Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"u onayladı.


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