Erdoğan-Pompeo görüşmesinin ayrıntıları belli oldu

CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara'daki temaslarına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'dan FETÖ’nün faaliyetlerinin durdurulmasını istedi. PKK ile PYD'nin aynı örgüt olduğunu tek tek anlatan Erdoğan, Suriye ve Irak'ta Washington ile işbirliği çağrısı yaptı. Uzmanlar ise Amerika’nın PYD politikasından vazgeçmeyeceği ancak rötuş yapabileceği görüşünde.

FETÖ, PKK/ PYD ilişkisi ve Ankara-Moskova yakınlaşması masaya yatırıldı.



CIA Direktörü Mike Pompeo'nun Ankara'daki üst düzey temaslarına ilişkin dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı.



Pompeo'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı 1 buçuk saatlik görüşmede MİT Müsteşarı Hakan Fidan da hazır bulundu.



Erdoğan Pompeo'ya 15 Temmuz darbe girişiminin mimarının, ABD’de yaşayan Fethullah Gülen olduğunu söyledi, FETÖ’nün faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.



En dikkat çeken başlık ise Suriye ve Irak'taki gelişmeler oldu. Cumhurbaşkanı, ÖSO olmasa bile Türkiye ve Amerika'nın birlikte Irak ve Suriye’de çok daha etkili sonuçlar alabileceğini aktardı.



Yeni Şafak'ın iddiasına göre Türkiye Rakka operasyonundan önce güvenli bölgenin oluşturulması, operasyonun da Tel Abyad üzerinden yapılması gerektiği ifade edildi.



Ankara ve Moskova yakınlaşmasının ABD ile Türkiye’nin tarihsel ilişkilerine zarar verecek boyutunun olmadığı da öne sürülerek anlatıldı.



Görüşmenin bir diğer başlığı da PKK'nın Suriye kolu PYD'nin ABD ile işbirliği oldu. Erdoğan, Washington'un PYD'ye verdiği silahların Türkiye’ye karşı kullanıldığını yineledi. Uzmanlar ise uyarıyor.









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