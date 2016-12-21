Erdoğan, suikastçının örgütünü açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus Büyükelçi Karlov'un öldürülmesine ilişkin konuştu. Erdoğan, "Bağlantılar FETÖ'yü gösteriyor. Suikastçi FETÖ mensubu" dedi.



Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



Bağlantıların öncelikli olanı FETÖ mensubu olmasıdır. Yetiştirdiği yerden tut, irtibatlı olduğu yere kadar bunu gösteriyor.



Silahlı kuvvetdlerimizin içinde olduğu gibi, polis sistemi içinde de var. Bunların temizlenmesi devam edecek. Onun için hassas olmak zorundayız. Hassasiyetle devam etmek durumundayız. Rus büyükelçinin böyle bir suikasta kurban gitmesi gerçekten bizleri üzmüştür. Üç yıllık gödevi boyunca müstesna diplomatlardan biridir. Ben böyle tanıdım. Türkiye'nin iç işlerine hiç bir zaman müdahil olmamış.



Öbürü de bedelini ödedi zaten. Niye canlı yakalanmadı diyorlar? Beşiktaş'ta ne oldu. Canlı bombayı yakalayalım dediler, 5 tane şehit. Onu orada vurmak zorunda kaldı. Bu kişinin yurt dışında bağlantıları var mı, araştırıyorlar.



ulusalkanal.com.tr