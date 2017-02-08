Erdoğan-Trump görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, PKK ile mücadelenin önemine vurgu yaptı, ABD'nin PYD ve YPG'ye destek vermemesi gerektiğini söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, PKK ile mücadelenin önemine dikkati çekti, ABD'nin PYD ve YPG'ye destek vermemesi gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan ve Trump arasındaki görüşme, son derece olumlu ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.



Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, müttefiklik ve yakın iş birliği vurgusu ön plana çıktı. Terörden arındırılmış güvenli bölge, mülteci krizi ve terörle mücadele başlıkları gündeme geldi.



ABD Başkanı Trump, Türkiye ile ikili ilişkileri geliştirmek ve bölgesel konularda daha yakın iş birliği içerisinde olmak istediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a başkanlık görevinde başarılar diledi, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, ABD'nin yeni dönemde FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olmasını beklediğini söyledi.



Erdoğan, PKK ile mücadelenin önemine dikkati çekti ve ABD'nin PYD ve YPG'ye destek vermemesi gerektiğini ifade etti.



İki lider, El Bab ve Rakka'da birlikte hareket edilmesi konusunda mutabık kaldı, Türkiye-ABD arasında ekonomik iş birliğinin artırılması için atılacak adımları da görüştü.



Görüşmede, CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini yarın Türkiye’ye gerçekleştireceği, ziyaret kapsamında Türk yetkililerle PYD ve FETÖ başta olmak üzere gündem maddelerini istişare edeceği kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, en kısa zamanda görüşme konusunda mutabık kaldı.