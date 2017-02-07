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Erdoğan, Trump'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gece 00.05'te ABD Başkanı Donald Trump'la görüşecek.

Erdoğan, Trump'la görüşecek

ABD'nin 45. başkanı olarak resmen göreve başlayan Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk görüşmeyi bu gece gerçekleştirecek.

İki liderin bu gece yarısı yapacağı telefon görüşmesinin saati ise 00.05 olarak belirlendi.

TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ MASADA

Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınacağı öğrenildi.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #trump #abd
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