Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konseyi binasında görüştü. Görüşmede Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AB Konseyi Yeni Binası'nda AB Konseyi Başkanı Donald Tusk tarafından karşılandı.



Erdoğan binaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte geldi.



Basın mensuplarına fotoğraf verilmesinin ardından basına kapalı görüşmeye geçildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean Claude Junker ile görüştü. Görüşme bir saat sürdü.



GÖRÜŞMEDE NE KONUŞULDU?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB Konseyi Başkanı Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Juncker ile yaptığı görüşmede Türkiye ile AB arasında Mart 2016'da imzalanan mülteci anlaşmasının hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.



Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasının önemine işaret edilen görüşmede, terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmenin gerekliliğine değinildi.







ERDOĞAN, AP BAŞKANI'NI KABUL ETTİ



Erdoğan, Tusk ve Junker'le görüşmesinin ardından Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ile bir araya geldi.



AB Konseyi binasında yapılan ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin başında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.



Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Türkiye ile AP arasındaki ilişkilerin mevcut durumu ve sonrası için yapılacakların ele alındığı ifade edildi.



ERDOĞAN, RESTİ ÇEKMİŞTİ



Erdoğan dün Brüksel'e giderken AB'ye resti çekmiş ve şunları söylemişti:



"Biz elimizden gelen her şeyi A'dan Z'ye yapıyoruz. Ne gerekiyorsa müktesebat içerisinde bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama karşılığında da tabii bunun karşılığını bekliyoruz. Bizim Avrupa Birliğinden kopmak diye bir derdimiz yok ama Avrupa Birliğinin de kendi üzerine düşen görevi herhalde yerine getirmesi gerekir. Avrupa Birliği, Türkiye'yi kendi kapısında adeta dilenci mesabesinde göremez, böyle bir hakkı da yok. Bizim onlara anlatacağımız bu. Yani 'Siz Türkiye'den ne bekliyorsunuz, ne istiyorsunuz? 54 yıl oldu hala neyi bekliyorsunuz?' Ben şunu biliyorum, Avrupa Birliği, 'Türkiye kendisi çekilsin', bunu bekliyor, havasında. Biz de 'Böyle bir şey varsa kararı siz verin, kararı siz verirseniz işinizi zorlaştırmayız' diyoruz. Olay bu. Şimdi bu görüşmelerde de bunlar gündeme gelince bunu söyleyeceğiz. 'Siz ne bekliyor, ne istiyorsunuz?' Bunu konuşacağız. Bizim de olmazsa olmazımız da değil, onu da bilmemiz lazım."



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