Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO karargahında Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü. Erdoğan ve Merkel Suriye, FETÖ üyelerinin iadesi, İncirlik ile Deniz Yücel'in durumunu konuştu.

NATO zirvesi için Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO karargahında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir toplantı yaptı.



Erdoğan ve Merkel'in, Suriye'deki son durumun yanı sıra, Almanya'nın FETÖ'cü teröristleri iade etmeyerek sığınma vermesi ve Alman vekillerin izin verilmeyen İncirlik ziyaretleri konularını görüştükleri öğrenildi.



Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.



Toplantıda Merkel'in, İncirlik Üssü'ne Alman vekillerin alınmasını istediği bildirildi.



Ayrıca Alman Başbakanlık ofisinden görüşmeyle ilgili yayımlanan açıklamada, "Şansöyle, tutuklu bulunan Alman vatandaşları için hukuk devletine uygun muamele yapılmasını dile getirdi ve özellikle de Deniz Yücel'in salıverilmesini talep etti" denildi.



ulusalkanal.com.tr