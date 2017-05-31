AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, devlet organları arasındaki iletişimi sağlamak için kendisine bağlı bir Danışma Kurulu oluşturuyor. Partisini kontrol altında tutmak için iki ayrı ekip kuracak olan Erdoğan Danışma Kurulu'yla da, Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Hükümet ve parti arasındaki koordinasyonu sağlayacak.

Partiyi kontrol altında tutmak ve diğer kurumlarla eşgüdümü sağlamak için üç ayrı ekip kuracak. İki ekip parti koordinasyonunu sağlayacak.



Devlet organlarının iletişimini sağlamak içinse başka bir ekip oluşturacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı olmasıyla birlikte partisi ve devlet yapısını yakından ilgilendiren dikkat çekecek düzenlemeler yapıyor.



Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Hükümet ve parti arasındaki koordinasyonu sağlaması için bir Danışma Kurulu oluşturacağı belirtildi.



Çalışma prensiplerinin zaman içinde belirleneceği kaydedilen kurulun, Beştepe, Meclis ve genel merkezden bazı isimlerle oluşturulacağı ifade edildi.



Öte yandan, AKP MKYK ve MYK üyelerinin yenilenmesinin ardından gözler kabine revizyonuna çevrildi.



Meclis kulislerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın kabineden 4 ismin hemen değişmesini istediği konuşuluyor.



Salı günü Meclis'te bir grup gazetecinin revizyon sorusunu yanıtlayan bir bakanın, "Kabine revizyonu olsa da siz de rahatlasanız, biz de rahatlasak" demesi dikkat çekti.





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