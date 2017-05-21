Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AKP 3’üncü Olağanüstü Kongresinde 998 gün aradan sonra yeniden Genel Başkan seçildi. Ankara Arena Spor Salonunda yapılan kongrede tüzük değişikliği kabul edildi. Tüzüğe Başbakan Binali Yıldırım’ın MYK’da görev alabilmesi için Genel Başkan Vekilliği makamı eklendi, MKYK’ya da teşkilât operasyonu yetkisi verildi.

998 gün aradan sonra yeniden genel başkan seçildi, görevi Başbakandan devraldı.



AKP 3’üncü Olağanüstü Kongresi, Ankara Spor Salonunda toplandı.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kongre salonuna Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte giriş yaptı.



Erdoğan'ın gelişi sırasında "15 Temmuz Demokrasi Marşı" çalındı. Erdoğan daha sonra eşi, Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile salondaki platform üzerinden izleyicilere beyaz ve kırmızı karanfiller dağıttı.



Kongrede bin 370 delegenin imzasıyla tek aday gösterilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bin 414 oyla yeniden AKP Genel Başkanı seçildi. Başbakan Binali Yıldırım ise AKP Genel Başkanlığına veda etti.



Kongrede tüzük değişikliği oylanıp kabul edildi. Yeni tüzüğe Başbakan Binali Yıldırım’ın MYK görev alabilmesi için Genel Başkan Vekilliği makamı eklendi. Erdoğan’ın ‘Rabia’ olarak nitelenen seçim meydanlarındaki sloganı, ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ de partinin temel amaçları arasında tüzüğe girdi. Yeni tüzükte MKYK’ya “Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak ve kaldırmak” yetkisi de verildi. Yeni dönemde disiplin cezaları da ağırlaştırıldı.



Ana sloganı Yeni Atılım Dönemi olan kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın bizzat arayıp davet ettiği 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılmadı. Kongreye mesaj gönderen Gül “Kongremizin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın ise kongreye geldiği görüldü.



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