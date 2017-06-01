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Erdoğan, yenilenmeyi 3 kritere göre yapacak

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, il ve ilçe yönetimlerinde tasfiyeyi 3 kritere göre yapacak. Buna göre, referandum sonuçları ile önceki seçimler karşılaştırılacak, yerellerdeki kanaat önderleri ve milletvekillerinin görüşleri alınacak. Son kriter de anket sonuçları olacak.

Erdoğan, yenilenmeyi 3 kritere göre yapacak

Yıl sonuna kadar değişiklik yapılacağını duyurdu, tasfiyelerin kriterleri belli oldu.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan parti il ve ilçe yönetimlerindeki değişiklikleri 3 ölçüye göre yapacak.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, ilk kriter referandum sonuçları ile önceki seçimlerin karşılaştırmasına göre olacak. Bazı bölgelerde teşkilat çalışmalarından kaynaklı olarak referandumda beklenen seviyeye ulaşılamadığı öne sürülüyor.

İkinci kritere göre teşkilatların çalışmaları  il, ilçe veya bölgedeki kanaat önderleri, eski ve yeni milletvekilleri ile partide görev yapmış kişilere danışılarak değerlendirilecek. Bu görüşmelerde teşkilatların, "Ev ziyaretleri", "Üniversitelilerle buluşma", "Mahalle, köy veya belde toplantıları" yapıp yapmadığı sorulacak.

Bazı teşkilat yönetimleriyle milletvekillerinin arası iyi olmadığı gerekçesiyle Erdoğan'ın yöneticilerle doğrudan görüşeceği de belirtildi.

Üçüncü ve son kriter ise bazı büyük il ve ilçelerde çalışmaları ölçen anketler yapılacak. Bu anketlerin bazılarının çalışmaları ise başladı. 

AKP lideri yapılacak tasfiye sürecini oluşturacağı ekiplerle de kontrol edecek.

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan #milliyet gazetesi #Ev ziyaretleri #erdoğan #AKP
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