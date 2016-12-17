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Erdoğan-Yıldırım görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım'ı Beştepe'de kabul etti.

Erdoğan-Yıldırım görüşmesi sona erdi

Erdoğan ile Yıldırım görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım arasında gerçekleşen görüşme sona erdi. 

Görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. 


ulusalkanal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Yıldırım #beştepe
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