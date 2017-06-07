"Şerefim ve namusum üzerine yemin ederim ki..."
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Beşiktaş, KAP'a bildirdi
Takımın başıma geçer geçmez... Kocaman'dan son dakika kararı
Takımın başıma geçer geçmez... Kocaman'dan son dakika kararı
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Erdoğan-Yıldırım görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3.5 saat süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi. 

Erdoğan-Yıldırım görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3.5 saat süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmesi bekleniyor. 

 
Etiketler; #erdoğan #Yıldırım #cumhurbaşkanlığı külliyesi #cevad zarif
banner863
Önceki Haber
Rıdvan Dilmen'den TFF başkanlığı açıklaması
Sonraki Haber
Son dakika: Halis Bayancuk tutuklandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.