Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 3.5 saat süren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım arasındaki görüşme sona erdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Yıldırım görüşmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşmesi bekleniyor.
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