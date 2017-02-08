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"Erdoğan’ın bekletme süresi Pazar günü doldu"

ESKİ Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, 21 Ocak’ta TBMM’de kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Cumhurbaşkanın tarafından imzalanması için gerekli 15 günlük sürenin Pazar (5 Şubat) dolduğunu öne sürdü.

"Erdoğan’ın bekletme süresi Pazar günü doldu"

Aydınlık'tan Zihni Erdem'in haberine göre, eski Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, 21 Ocak’ta TBMM’de kabul edilen Anayasa değişikliğine ilişkin kanunun Cumhurbaşkanın tarafından imzalanması için gerekli 15 günlük sürenin Pazar (5 Şubat) dolduğunu öne sürdü.

DSP Genel Başkan Yardımcısı Türk, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanının inceleme süresi Pazar günü bitti. Anayasa öngörülen bittiğidir. Ama Onlar (AKP’liler) bu tarihi Cuma (1 Şubat) gününden itibaren başlatmak istiyorlar. Öyle bir şey yok. Bu anayasa aykırı. Anayasa’nın 89. Maddesi “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları onbeş gün içinde yayımlar” diyor. Şimdi bakalım. Anayasa değişikliği kanunu, Ocak ayının 21’de kabul edildi. 21 sabaha doğru. 21 saymıyorum. 15 günlük süre 22’sinden sayarsak, 5 Şubat’ta doluyor. Yani, anayasa değişikliği kanunu Pazargünü Resmi gazetede yayınlanması lazımdı.”

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #pazar günü doldu #anayasa değişikliği #erdoğan
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