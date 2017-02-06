Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
Rusya'dan ABD'ye İran yanıtı
İran'dan ABD'ye nasihat
İran'dan ABD'ye nasihat
Saat 10.45 itibarıyla...
Saat 10.45 itibarıyla...
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı
Astana'da ateşkes için üçlü mekanizma görüşmeleri başladı

Ereğli'de duble yol çöktü

Zonguldak'ta 'duble yol' çöktü. Yeni yapıldığı belirtilen yolun henüz ulaşıma açılmadığı ve yaklaşık 1 metrelik çökmenin oluştuğu aktarıldı.

Ereğli'de duble yol çöktü

ZONGULDAK ile Ereğli İlçesi arasında sürdürülen duble yol çalışmaları kapsamında yeni yapılan ancak, henüz ulaşıma açılmayan yolda çökme meydana geldi.

Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun 40'ıncı kilometresindeki Ereğli Bayat Köyü yakınlarında Zonguldak yönünde devam eden duble yol çalışması tamamlandı.

Asfaltlaması yapılan ve çizgileri çizilen yol ulaşıma açılması beklenirken çökme meydana geldi.

Yolun 50 metrelik bölümünde yaklaşık 1 metrelik çökme oluştu.

Biriken karın erimesiyle alttaki toprağın yumuşuması sonucu oluşan çökme, duble yol çalışmalarını da aksattı.

Ulaşımın Ereğli yönünde gidiş-geliş olarak sağlandığı bölgede Karayolları ekipleri gerekli işaretlemeleri yaparken, çöken yolda onarım çalışmalarına hemen başlanacağı belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #duble yol #Ereğli #zonguldak
banner863
Önceki Haber
Varlık Fonu nedir, nasıl çalışır
Sonraki Haber
Çelik kasa hırsızı yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.