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Ermeni Patrikhanesi seçime gidiyor

Son Patrik Mutafyan'ın sağlık sorunları nedeniyle 2008 yılında görevi bırakmasından bu yana vekillikle yönetilen Ermeni Patrikhanesi, Başpiskopos Ateşyan’ın istifasıyla seçime gitmeye hazırlanıyor.

Ermeni Patrikhanesi seçime gidiyor

Son Patrik Mesrop Mutafyan'ın sağlık sorunları nedeniyle 2008 yılında görevi bırakmasından bu yana vekillikle yönetilen Ermeni Patrikhanesi, Başpiskopos Aram Ateşyan’ın istifasıyla seçime gitmeye hazırlanıyor.

Türkiye Ermenileri Cemaati Vakıflar Birliği Başkanı ve Surp Pırgiç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istifa kararını doğrulayarak seçim sürecine girildiğini söyledi.

Türkiye Ermeni cemaatinin uzun süredir seçim beklentisinde olduğunu belirten Şirinoğlu, bu amaçla geçen aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın patrik seçiminin kısa zamanda neticelenmesini bekledikleri yönündeki mesajının karşılık bulduğunu ifade eden Şirinoğlu, valilikle görüşerek Değabah (Patrikhaneyi seçime götürmekle mükellef kişi) seçimi konusunda olur aldıklarını bildirdi.

"Uygun görülen tarihte seçim yapılacak"

Almanya Ermeni Kilisesi'nden Sırpazan Karekin Bekçiyan’ın İstanbul’a davet edildiğini ayrıca Ermenistan Baş Patrikliğine de mesaj gönderildiğini dile getiren Şirinoğlu, "Bekçiyan 10 gün sonra gelerek görevi devralacak. Değabah’ın belirlenmesinin ardından müteşebbis heyet oluşturularak yasal süreç başlatılmış olacak. Ardından uygun görülen bir tarihte de seçim yapılacak." dedi.

Şirinoğlu, dünyadaki uygulamaların aksine Türkiye’de din adamlarını Ermeni cemaatinin kendisinin seçtiğini vurgulayarak patrik seçimi için geçtiğimiz aylarda Ruhani Kurul başkanlığından istifa eden Sahak Maşalyan'ın, Aram Ateşyan'ın, Almanya Ermeni Kilisesi'nden Karekin Bekçiyan'ın aday olarak ön plana çıktığını kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ermeni patrikhanesi #son patrik mutafyan #başpiskopos ateşyan
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