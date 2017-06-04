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Erzincan'daki çatışma: Teröristler etkisiz hale getirildi

Erzincan'ın Kemah ilçesinde, jandarma özel harekat (JÖH) ile komando timlerinin, bir kadın teröristin ölü olarak ele geçirildiği çatışma sırasında kaçan 4 teröristi etkisiz hale getirmek amacıyla gerçekleştirdiği operasyona devam ettiği belirtildi.

Erzincan'daki çatışma: Teröristler etkisiz hale getirildi

Alınan bilgiye göre, terör örgütü mensuplarının etkisiz hale  getirilmesi ya da yakalanması amacıyla kent genelinde başlatılan operasyon ve  çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu çerçevede Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü, Erzincan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ile Erzurum  Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı timleri, kentin Kemah ilçesinde  teröristlere yönelik arama tarama faaliyeti başlattı.

İlçenin Dereköy köyü kırsalında yürütülen çalışmalar sırasında  güvenlik güçleri, gece saatlerinde 5 kişilik bir grup terörist ile karşılaştı.

"Dur" ihtarına ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri  arasında çatışma çıktı. Çatışmada, bir kadın terörist ölü olarak ele geçirildi.

Kadın teröristten elindeki kalaşnikof piyade tüfeği, telsiz ve el  bombası ve çeşitli malzemeler de ele geçirildi.

Jandarma ve komando timlerinin kaçan diğer teröristleri yakalamak için  başlattığı operasyon sürüyor.

Etiketler; #Erzincan #terörist #pkk #terörle mücadele #JÖH #jandarma özel harekat
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