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Erzurum'da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

Erzurum'da terör örgütü IŞİD yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Erzurum'da IŞİD operasyonu: 17 gözaltı

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel toplantılar düzenleyerek propaganda yaptıkları ve terör örgütü IŞİD eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik başlattığı çalışma sürüyor.

Teknik takip ve istihbarat çalışmalarının ardından kent merkezi ile Horasan ilçesinde özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada kurusıkıdan bozma tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #erzurum #ışid
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