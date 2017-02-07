Erzurum haberleri - Aşkale'de 3,5 büyüklüğünde deprem

Erzurum'un Aşkale ilçesinde bugün sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden alınan verilere göre; bugün sabah 08.19 sularında merkez üssü Aşkale ilçesi Kandilli Mahallesinde 5.0 km derinliğinde 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ise 3,5 olarak ölçüldü.
Erzurum'un Aşkale ilçesinde bugün sabah saatlerinde 3,5 büyüklüğünde hafif şiddetli deprem meydana geldi.