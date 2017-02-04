Erzurum haberleri - Yeni evleri 2 yılda oturulamaz hale geldi

Erzurum'un Oltu İlçesindeki Güzelsu Mahallesinde yaşayan yurttaşlar, evlerinde rahat yüzü görmüyor. 2 yıl önce yapılan evler, her yerden su alıyor. Alt yapı ve su sıkıntısı da yaşayan yurttaşlar yaşadıkları sorunları Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattına iletti.

Onlar binbir hayalle taşındıkları yeni evlerinde huzurlu bir yaşam istemişlerdi ama olmadı.



450 nüfuslu mahallede 2 yıl önce, Başbakanlık talimatı ile 99 ev yapıldı. Evler için kredi kolaylığı sağlandı ancak müteahhit malzemede ucuza kaçtı.



Yurttaşların çilesi, çatılardan akan suyla başladı. Çok geçmeden penceler ve duvarlarda su geçirmeye başladı.



Alt yapı, ulaşım ve haberleşme ciddi bir sorun. Ama köyde sorunlar bunlarla sınırlı değil. 10 günde bir, başka köylerden evlerine su taşıyorlar. Köydeki mevcut su ise hastalık saçıyor.



Umut Çetin ve arkadaşı, cep telefonu ile çektikleri görüntülerde yaşadıkları sıkıntıları anlattılar. Seslerini duyurabilmek için de Ulusal Kanal Whatsapp ihbar hattına başvurdular.



Yetkililere verdikleri dilekçenin haddi hesabı yok. Sorunlarına çözüm bulunsun diye onca imza da topladılar. Ancak gönderilen mühendis ve müfettişler de dertlerine derman olmadı.



ulusalkanal.com.tr