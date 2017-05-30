Erzincan'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları öne sürülen eski Erzincan Baro Başkanı Cemalettin Özer'e 8 yıl 9 ay, avukat Talip Nayir'e ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık avukatları Cemalettin Özer ve Talip Nayir, tutuklu bulunduğu Tokat Yüksek Güvenlikli Cezaevinden SEGBİS üzerinden katıldı. Duruşmada, sanık avukatları ile yakınları da hazır bulundu.



Eski Erzincan Baro Başkanı olan Cemalettin Özer, savunmasında örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olmadığını öne sürdü.



Özer, örgütün finans kaynaklarından Bank Asya'da hesabı olduğunu kabul ederek, "Bank Asya'da hesabım olduğu doğrudur. Ben avukatım her kesimden insanlarla ilişkimiz vardı. Bu nedenle farklı birçok bankada olduğu gibi burada da hesabım vardı. Terör örgütü üyesi değilim. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. 4 aydır tutukluyum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.



Sanık Nayir ise Bank Asya'nın avukatı olması sebebiyle bankada hesabının olduğunu ileri sürerek, şu iddialarda bulundu:



"ByLock kullanıcısı olduğumu kabul etmiyorum. Bu uygulamayı ne indirdim ne de duydum. Örgütle ilişkili bir vakfa üyeliğim ve çocuklarımın terör örgütüne ait okullarda eğitim görmesinden bahsediliyor. Ben vakıf üyeliğimden 2014 yılında ayrıldım. Çocuklarım ise devletin verdiği teşvik ile bu okula gitmişlerdir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum."



Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki son görüşünü açıklamasının ardından diyecekleri sorulan sanıklar ile avukatlar, suçlamaları reddetti.



Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti ise sanıklardan Özer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay, Nayir'e ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verilmesini karara bağladı.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özer ile Nayir'in FETÖ/PDY üyesi oldukları, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtiliyordu.



Bu nedenlerle sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi isteniyordu.