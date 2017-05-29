Bursa'da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, geniş güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 17 Ağustos'ta çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve 36 işadamı adliyeye getirildi.



Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Harput ve 36'sı tutuklu toplam 60 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıkların yargılanması 5 gün boyunca sürecek.



"BURSA'YA SELAM"



Harput, tutuklandıktan sonra Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki T Tipi Cezaevi'ne nakil olmuştu. Dün akşam saatlerinde Bursa H Tipi'ne getirilen Harput, adliye girişinde gazetecilerin diyecek bir şeyin var mı?' sorusuna, "Bursa'ya selam" şeklinde cevap verdi./Habertürk