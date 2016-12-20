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Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan: Büyükelçiye suikast emrini Fetullah Gülen verdi

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, Rus Büyükelçi Karlov'a suikast emirini Fetullah Gülen'in verdiğini söyledi. Suikastin kriminal fotoğrafını anlatan Saçan, FETÖ'nün çok sayıda suikast timleri olduğunu, bu timlerin biran önce tespit edilip yok edilmesi gerektiğini söyledi. Saldırının profesyonelce yapıldığına dikkat çeken Eski Emniyet Amiri, "Suikatçi öldürülmemeliydi, çatışmaya girenlerin araştırılması gerekir" dedi.

Rus Büyükelçi suikastinin arka planını bu sözlerle analiz etti Eski Emniyet Müdür Adil Serdar Saçan. FETÖ'nün üst kademesinin, suikast timlerini uyandırdığını söyledi.

FETÖ'nün suikast timleri özel olarak eğitildi. Uyuyan hücre yapılanması olan bu timleri tespit etmek ve eylemlerini engellemek zor. Bu noktada Saçan, önemli bir noktaya işret etti, suikastçinin öldürülmemesi gerektiğini söyledi. 

Peki, suikast timleri tespit edilemezse ne olur? Ulusal Kanal'da Televizyon Gazetesi programına konuk olan Saçan, bu soruya da yanıt verdi. 

Türkiye ve Rusya ilişkilerinden rahatsız olan devletlere işaret eden Saçan, son sadırılarda İngiliz ve İsrail istihbaratlarının parmağı olduğuna ilişkin belirtileri hatırlattı. 

Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırı ile Dink cinayeti, Danıştay saldırısı ve Hablemitoğlu cinayetleri arasındaki benzerlik dikkat çekici. 

Saçan'a göre bu suikastın amaçlarından biri de 15 Temmuz'un intikamını almak. 

ulusalkanal.com.tr

Etiketler; #adil serdar saçan #karlov #Fetullah Gülen
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Adil Aydın - 2 gün önce
Aynı zamanda " başkanlık ve yeni anayasa " konuları halkımızın gözünden kaçırıldı.
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