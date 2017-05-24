FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün serbest bırakılması kararına yapılan itirazı reddeden eski hakim Çetin Sönmez, örgütle bağlantısını itiraf eti. Sönmez'in öğrencilik yıllarında örgüt evlerinde kaldığını söylediği öğrenildi.

FETÖ'nün hava kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılması kararına yapılan itirazı reddeden eski hâkim Çetin Sönmez'in, öğrencilik yıllarında örgüt evlerinde kaldığını söylediği öğrenildi. Sönmez, Ankara 3. Sulh Ceza Hâkimliği'ndeki sorgusunda Öksüz'ü hiç görmediğini ileri sürdü.



Darbe girişiminin ardından Adalet Komisyonu kararıyla görevli hakimlere destek vermesinin istendiğini belirten Sönmez, Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından yapılan itirazın reddine yönelik kararı, önceki mahkemenin "serbest bırakılma" yönündeki hükmü kapsamında dosya üzerinden itirazın reddi nedeniyle verdiğini savundu.



Üniversite yıllarında örgüte bağlı evlerde kaldığını anlatan, ilk eşinin de FETÖ bağlantısı olduğunu kaydeden Sönmez, evliliğinin sonra ermesiyle örgütle bağlantısını kestiğini ve 10 yıldır kimse ile görüşmediğini öne sürdü.



Memleketine giderken gözaltına alındığını kaydeden Sönmez, açığa alındıktan sonraki 8 aylık sürede kaçma teşebbüsünde bulunmadığını belirtti.



Darbe girişimi ile ilgili açılan soruşturmalarda FETÖ'ye ilişkin bazı itirafçıların da Sönmez'in örgüt evinde kaldığına yönelik beyanlarda bulunduğu öğrenildi.



Sönmez hakkında önce elektronik kelepçe ile ev hapsi kararı verilmiş ardından yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine konulmuştu.



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