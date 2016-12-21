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Eski HSYK üyesi Okur 6. kez adliyede

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyesi İbrahim Okur, Ankara Adliyesi'nde ifade vermeye devam etti.

Eski HSYK üyesi Okur 6. kez adliyede
Tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nden jandarma eşliğinde Adliye'ye getirilen Okur'un, cumhuriyet savcılarına ifade verme işlemine altıncı gün de devam edildi. Okur, FETÖ soruşturmalarını yürüten iki cumhuriyet savcısına gün boyu ifade verdikten sonra tekrar cezaevine götürüldü. 
İfade alma işlemine cuma gününe kadar devam edileceği öğrenildi. 
Okur'un avukatı Çağrı Çetin, müvekkili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, itirafçıların yazılı ve görsel basında yer alan ifadelerinde Okur'a suç isnadında bulunulduğunu belirtmişti. 
Avukatının bu dilekçesinin ardından Okur, bir süre tutuklu bulunduğu İstanbul'dan Ankara'ya nakledilmişti.

Kaynak: AA
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